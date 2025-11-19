Comuzzo e Fortini ok, Gud sorriso amaro: come sono andati i viola in Nazionale

La Fiorentina vede la partita con la Juve all'orizzonte. E c'è di buono che nei giorni più importanti dell'anno, Paolo Vanoli ha potuto lavorare con quasi tutti gli elementi della rosa della Fiorentina. Sono soltanto sei, infatti, i giocatori che hanno lasciato Firenze per partecipare agli impegni con le proprie selezioni. Comuzzo e Fortini con l'Italia Under 21, Gudmundsson con l'Islanda, Dzeko con la Bosnia, Pongracic con la Croazia e Sohm con la Svizzera. Tutti gli altri sono rimasti al Viola Park per allenarsi con la Fiorentina e prendere sempre più confidenza con le nuove idee tattiche del tacnico. Ma vediamo insieme come se la sono cavata coloro che hanno ricevuto una convocazione.