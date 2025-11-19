La Fiorentina vede la partita con la Juve all'orizzonte. E c'è di buono che nei giorni più importanti dell'anno, Paolo Vanoli ha potuto lavorare con quasi tutti gli elementi della rosa della Fiorentina. Sono soltanto sei, infatti, i giocatori che hanno lasciato Firenze per partecipare agli impegni con le proprie selezioni. Comuzzo e Fortini con l'Italia Under 21, Gudmundsson con l'Islanda, Dzeko con la Bosnia, Pongracic con la Croazia e Sohm con la Svizzera. Tutti gli altri sono rimasti al Viola Park per allenarsi con la Fiorentina e prendere sempre più confidenza con le nuove idee tattiche del tacnico. Ma vediamo insieme come se la sono cavata coloro che hanno ricevuto una convocazione.
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Comuzzo e Fortini ok, Gud sorriso amaro: come sono andati i viola in Nazionale
esclusive
Comuzzo e Fortini ok, Gud sorriso amaro: come sono andati i viola in Nazionale
Chi torna felice, chi leggermente deluso. Il punto sui rientri