Obiettivo rinforzare la difesa: per gennaio la Fiorentina guarda in casa Chelsea

La Fiorentina non starà a a guardare a gennaio, quando riaprirà il mercato. Se tanto è stato fatto (e sbagliato) nella sessione estiva, tra un mese e mezzo il nuovo direttore sportivo Roberto Goretti non potrà fallire, con la speranza, ovviamente, che la posizione in classifica della squadra sia diversa e migliore rispetto a quella attuale. Secondo tuttomercatoweb.com il primo obiettivo sarà quello di puntellare, o meglio rinforzare, il reparto arretrato, che dal punto di vista statistico è il peggiore del campionato.

Per il portale specializzato sul calciomercato due sono i profili che la Fiorentina ha inserito nel proprio taccuino: Josh Acheampong, classe 2006 del Chelsea, e Alex Disasi, centrale sempre dei Blues di 27 anni. Il primo ha doppio passaporto (inglese e ganese) e rappresenta il classico jolly difensivo, considerando che può fare sia il centrale che l'esterno destro basso, mentre il francese, che ha giocato anche con le maglie di Monaco e Aston Villa tra le altre, al momento è ai margini del club londinese.