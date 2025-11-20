Chi è Cristian Ceballos? Dai trick con Ronaldinho al Barça allo staff di Vanoli

Cristian Ceballos , quasi trentatrenne spagnolo, è uno dei volti nuovi nello staff di Paolo Vanoli alla Fiorentina . Non si tratta solo di un collaboratore tecnico: la sua storia è ricca di curiosità e aneddoti che lo rendono un personaggio particolare.

Oggi Ceballos porta alla Fiorentina tutta la sua esperienza internazionale e la visione maturata in club di diversi paesi. “Volevo completare il mio staff con persone provenienti da contesti differenti, con esperienze varie e conoscenze linguistiche”, ha spiegato Vanoli. “Cristian è giovane, ha giocato in posti come Barcellona e Londra, e ci serve una prospettiva culturale diversa per aggiornarsi su concetti tattici e gestionali”.