Cristian Ceballos, quasi trentatrenne spagnolo, è uno dei volti nuovi nello staff di Paolo Vanoli alla Fiorentina. Non si tratta solo di un collaboratore tecnico: la sua storia è ricca di curiosità e aneddoti che lo rendono un personaggio particolare.
news viola
Chi è Cristian Ceballos? Dai trick con Ronaldinho al Barça allo staff di Vanoli
Ceballos ha mosso i primi passi nel calcio giovanile del Barcellona, entrando nella cantera a soli 12 anni dal Racing Santander. Lì, il talento del giovane attaccante, capace di giocare su entrambe le fasce o al centro dell’attacco, lo portò a essere paragonato addirittura a Lionel Messi, tanto da diventare protagonista di un famoso video promozionale con Ronaldinho sul terreno del Camp Nou.
Nonostante le grandi aspettative, il percorso di Ceballos in prima squadra non si concretizzò a causa di alcuni infortuni durante l’adolescenza. Dopo il Barcellona, tentò fortuna al Tottenham, ma anche lì rimase relegato alla squadra riserve, con qualche convocazione in panchina senza mai esordire ufficialmente. Da quel momento, la carriera da calciatore lo portò a esperienze in Portogallo con l’Arouca, in Inghilterra al Charlton, in Belgio al Sint-Truiden, in Qatar e infine in Azerbaigian con il Sabah, fino al ritiro nel 2024.
Oggi Ceballos porta alla Fiorentina tutta la sua esperienza internazionale e la visione maturata in club di diversi paesi. “Volevo completare il mio staff con persone provenienti da contesti differenti, con esperienze varie e conoscenze linguistiche”, ha spiegato Vanoli. “Cristian è giovane, ha giocato in posti come Barcellona e Londra, e ci serve una prospettiva culturale diversa per aggiornarsi su concetti tattici e gestionali”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA