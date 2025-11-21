Tuttosport: “Juventus a Firenze coperta. I ballottaggi di Spalletti”

Luciano Spalletti potrebbe confermare la difesa a tre anche per la partita di domani pomeriggio contro la Fiorentina, facendo così slittare il cambio di modulo. "Andare a Firenze un po’ più coperti, proseguire con questo Koopmeiners certamente rispolverato nella posizione di braccetto, affiancargli Gatti e Kalulu che quel mestiere a tre lo sanno fare e pure bene, potrebbe farsi la scelta più logica e per questo anche la più giusta da cogliere", scrive Tuttosport.