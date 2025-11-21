Luciano Spalletti potrebbe confermare la difesa a tre anche per la partita di domani pomeriggio contro la Fiorentina, facendo così slittare il cambio di modulo. "Andare a Firenze un po’ più coperti, proseguire con questo Koopmeiners certamente rispolverato nella posizione di braccetto, affiancargli Gatti e Kalulu che quel mestiere a tre lo sanno fare e pure bene, potrebbe farsi la scelta più logica e per questo anche la più giusta da cogliere", scrive Tuttosport.
Tuttosport: "Juventus a Firenze coperta. I ballottaggi di Spalletti"
Il quotidiano si sofferma, poi, sui ballottaggio del tecnico di Certaldo. "Il primo comunque riguarda l’out mancino, tra Kostic, Zhegrova e Conceiçao; il secondo invece è il centravanti. Il terzo - un po’ a metà - è sul centrocampo da schierare al Franchi. Sistemato Koop più dietro, Locatelli dovrebbe agire in cabina di regia con Thuram al suo fianco. Come nelle scorse puntate, Spalletti dovrebbe tornare a puntare su McKennie nel ruolo di mezzala e 'disturbatore'".
