Tuttosport si concentra su Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus, ex viola, è ancora in dubbio per la partita di domani pomeriggio contro la Fiorentina. Ecco quanto scrive il quotidiano:
Tuttosport su Vlahovic: “Oggi la scelta sulla convocazione per Firenze”
L'ex viola non è al meglio. La sua presenza contro la Fiorentina è tutt'altro che certa
L’attaccante serbo, tornato lunedì a Torino dal ritiro con la Serbia per via di un sovraccarico all’adduttore, ieri - senza strafare - ha rimesso piede in campo insieme al resto dei compagni. Un po’ di lavoro in gruppo, movimenti misurati, per cercare di immergersi nei primi veri dettami tattici dell’era “Spallettiana” - che da poco più di una settimana ha iniziato a lavorare sul 4-3-3 - prima dello stop quando la squadra ha alzato i giri del motore nella partitella di fine seduta (...). Spalletti, al contrario del suo predecessore, ha stabilito fin da subito delle gerarchie chiare in attacco, come nel resto del campo. La punta titolare è e resta Dusan. E questo a prescindere dalle sfumature contrattuali di quella che potrebbe essere la sua ultima stagione a Torino. Questione di compatibilità con la sua idea di calcio, di status che il serbo riveste all’interno del gruppo, di mera abitudine ai carichi del nostro campionato. Dettaglio da non dare per scontato, se si considerano gli impatti degli altri due centravanti arrivati in estate, Openda e David. Quelli che - sulla carta - avrebbero dovuto rubargli il posto. Gli esami svolti lunedì mattina da Vlahovic al J Medical hanno escluso lesioni. Motivo per cui Spalletti - dopo due giorni di differenziato - contava di recuperarlo al 100% proprio nella seduta di ieri. Ma le risposte fisiche del serbo non sono state ottimali, da qui la scelta di sciogliere la riserva sulla sua convocazione questa mattina, a margine della rifinitura prima della partenza per Firenze. La sensazione è che Dusan partirà con la squadra, ma sembra da escludere un suo coinvolgimento nell’undici titolare.
