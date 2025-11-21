Viola News
Repubblica: “Vanoli e la politica dei piccoli passi”

Vanoli sa che servirà tempo per abbandonare l'ultimo posto e, in generale, le retrovie della classifica
La politica dei piccoli passi. "Nessuna svolta" chiarisce immediatamente Vanoli, a prescindere dal risultato di domani. La Fiorentina - scrive Repubblica Firenze - ci ha messo mesi ad impantanarsi in questa situazione e non ne uscirà in un batter d'occhio. Consapevolezza e ferocia semmai serviranno ad invertire il trend e questo il nuovo allenatore vuol vedere contro la Juventus dopo aver già intuito qualcosa nella prima a Genova.

Tutto è importante per Vanoli, ogni piccolo particolare conta per poi definire il tutto: intensità, tattica, comportamenti e comunicazione. Un lavoro a 360 gradi per non lasciare niente al caso con l'obiettivo di far capire che non si abbandona l'ultimo posto in classifica con un risultato, un giocatore, un aspetto.

