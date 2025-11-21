Repubblica: “Vanoli e la politica dei piccoli passi”

La politica dei piccoli passi. "Nessuna svolta" chiarisce immediatamente Vanoli, a prescindere dal risultato di domani. La Fiorentina - scrive Repubblica Firenze - ci ha messo mesi ad impantanarsi in questa situazione e non ne uscirà in un batter d'occhio. Consapevolezza e ferocia semmai serviranno ad invertire il trend e questo il nuovo allenatore vuol vedere contro la Juventus dopo aver già intuito qualcosa nella prima a Genova.