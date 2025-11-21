CorSport: “Vanoli sceglie Gudmundsson. Piccoli partirà dalla panchina”

Il Corriere dello Sport sulla formazione della Fiorentina

Redazione VN 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 10:04)

Paolo Vanoli sta definendo la sua prima “vera” formazione della Fiorentina, dopo dieci giorni intensi di allenamenti e la rifinitura che servirà a confermare o modificare le scelte dell’ultimo momento. La squadra manterrà continuità con quella vista a Genova e con l’era Pioli, intervenendo più a fondo solo col tempo. La novità principale riguarda Moise Kean, che torna titolare dopo l’infortunio alla tibia subito in Conference League.

Kean guiderà l’attacco supportato da Gudmundsson come trequartista, favorito su Piccoli, con libertà di movimento e creatività offensiva. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Dodo a destra, Fortini a sinistra (Gosens è indisponibile) e Nicolussi Caviglia tra Mandragora e Sohm, anche se resta aperta l’ipotesi di inserire Fagioli o Ndour per adattare meglio la formazione alle esigenze tattiche della partita.

In difesa, confermato il 3-5-1-1 a protezione di De Gea, con Pongracic, Pablo Marí e Ranieri come titolari, mentre Viti insidia il posto del capitano. Vanoli punta così a una formazione equilibrata e già in grado di affrontare la Juventus, combinando continuità con l’era precedente e piccoli aggiustamenti per sfruttare al meglio le risorse disponibili. Lo scrive il Corriere dello Sport.