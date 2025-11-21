CorSport su Sohm: “Pioli lo voleva, poi la crisi. Ora Vanoli si fida ciecamente”

Paolo Vanoli punta a rilanciare quei giocatori che finora hanno deluso, e tra questi c’è Simon Sohm, arrivato alla Fiorentina per 15 milioni più 1 di bonus. Le sue prestazioni sotto Stefano Pioli non hanno rispettato le aspettative: il centrocampista, presentato come un frangiflutti recupera-palloni, si è rivelato invece più efficace nella progressione palla al piede che nell’interdizione, finendo fuori ruolo e penalizzato dal contesto di una squadra confusa e in difficoltà.