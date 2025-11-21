Viola News
La Nazione

Mareggini: “Franchi disagiato, tifosi non incidono. Fiorentina senza personalità”

"La squadra ha valori importanti ma la vedo impaurita. Il tifoso guarda quanto guadagnano i giocatori e non si capacita della classifica"
Redazione VN

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha parlato alla Nazione del momento della squadra di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole:

Lo stato d'animo è diverso, la situazione dello stadio è disagiata, il pubblico non incide. Ai miei tempi gli stadi erano sempre pieni, a prescindere dai risultati. Oggi invece il calcio si può seguire anche in tv e in generale il rapporto tra giocatori e tifosi è diverso. Nella settimana di Fiorentina-Juventus si aprivano gli allenamenti ai tifosi, ai campini c'erano sempre 4-5mila tifosi a caricare la squadra. Adesso i calciatori sono isolati, le emozioni che abbiamo vissuto noi sono irripetibili, ancora mi vengono i brividi se ripenso a quella coreografia..

CRISI

La squadra ha valori importanti ma la vedo impaurita. Il tifoso guarda quanto guadagnano i giocatori e non si capacita della classifica. Ma i gruppi vincenti non si comprano con i soldi. Mancano giocatori di personalità forte. Con Vanoli ho lavorato 3 anni in Nazionale: ha carattere, personalità, pretende tanto ma dà tantissimo

LA JUVENTUS

Sento che vedremo una Viola diversa. C'è più speranza che rassegnazione. Per noi nel 91' fu davvero una svolta, ma quella squadra era partita per salvarsi e infatti lo fece alla penultima giornata. Oggi la squadra è più forte ma la situazione psicologica è più difficile, i giocatori devono calarsi nella parte

