Repubblica: “Alibi finiti: il faro non è più puntato sull’allenatore”

In queste due settimane Vanoli ha messo le cose in chiaro: gli alibi sono finiti, ora al centro si sono i giocatori

"Fin qui i viola - si legge - ne hanno sbagliati ben più di due, di salti. E sbagliati di brutto, passando sotto l'asticella, schiantandosi sui pali. Ora arriva una squadra più forte, ma non imbattibile, più attrezzata, ma non invulnerabile e, anche se il coefficiente è superiore a Lecce e Genoa, il salto si può fare.

Vanoli ha avuto tempo di lavorare con la squadra. Avrà fatto arrivare un messaggio chiaro a tutti: sì, ora ci sono io, il nuovo mister, ma adesso gli alibi sono finiti. Gli occhi sono puntati su di voi. Serve qualcosa di più del nulla mostrato fino a questo punto. Avranno capito? E' vero che spesso, come diceva Boskov, testa di giocatore buona solo per portare cappello. Però non serve essere geni per capire che ora il faro non è più puntato sulla panchina".