Perini: “Ecco i requisiti per ospitare Euro32. Cronoprogramma del Franchi? Vi spiego”

L'assessore Letizia Perini ha spiegato quali sono i criteri per ospitare Euro2032 e i motivi dell'assenza del cronoprogramma del nuovo Franchi

Redazione VN 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 16:21)

Letizia Perini, assessore con deleghe allo sport, politiche giovanili e tradizioni popolari, ha risposto al 'question time' in consiglio comunale sulla mancanza di un cronoprogramma relativo ai lavori dello stadio Franchi:

"Il cronoprogramma è in fase di definizione perché, prima di tutto, sono in fase di definizione gli atti amministrativi di approvazione della variante progettuale che contiene il cronoprogramma aggiornato dei lavori. Basta aspettare la firma degli atti. Ma grosso modo è stato anticipato dalla sindaca Sara Funaro."

Requisiti per ospitare Euro 2032? — "Devono essere della città, non solo dello stadio. Riguardano anche i luoghi dove le persone presenti alle partite potranno stare durante gli eventi. Si tratta di luoghi che la città ha dovuto pensare e presentare nella zona di Campo di Marte. Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro il 31 luglio 2026 alla UEFA per poter rientrare tra le città che saranno sede degli Europei”.