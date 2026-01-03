Corsport: Robin mette la freccia. Gosens scalza Ranieri a sinistra

Dopo l'infortunio muscolare si è rivisto a Parma. E adesso supera Ranieri sulla sinistra

Con la rifinitura oggi al Viola Park Paolo Vanoli scioglierà gli ultimi dubbi di formazione che si è portato dietro fino alla vigilia della partita contro la Cremonese. In via di definizione quello relativo al centravanti, con Piccoli in netto vantaggio su Kean, l'altra vera sorpresa potrebbe arrivare da Robin Gosens. Dopo due mesi d'assenza forzata per infortunio, il tedesco ha fatto le prove generali a Parma entrando nell'ultimo quarto d'ora e candidandosi ad una maglia da titolare nel 4-2-3-1 sorpassando Ranieri dal ruolo di terzino sinistro. Per il resto difesa confermata con Pongracic e Comuzzo centrali.