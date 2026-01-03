Con la rifinitura oggi al Viola Park Paolo Vanoli scioglierà gli ultimi dubbi di formazione che si è portato dietro fino alla vigilia della partita contro la Cremonese. In via di definizione quello relativo al centravanti, con Piccoli in netto vantaggio su Kean, l'altra vera sorpresa potrebbe arrivare da Robin Gosens. Dopo due mesi d'assenza forzata per infortunio, il tedesco ha fatto le prove generali a Parma entrando nell'ultimo quarto d'ora e candidandosi ad una maglia da titolare nel 4-2-3-1 sorpassando Ranieri dal ruolo di terzino sinistro. Per il resto difesa confermata con Pongracic e Comuzzo centrali.
Corriere dello Sport
Corsport: Robin mette la freccia. Gosens scalza Ranieri a sinistra
Dopo l'infortunio muscolare si è rivisto a Parma. E adesso supera Ranieri sulla sinistra
Le altre opzioni secondo il Corriere dello Sport - Stadio, prevendono a centrocampo ancora Ndour. L'under 21 azzurro cerca continuità e potrebbe finire di nuovo al posto di Sohm, mentre nel solco del 4-3-2-1 dietro al centravanti si potrebbero riproporre Parisi e Gudmundsson. In cabina di regia c'è sempre Fagioli. E Solomon? Appena arrivato, potrà consentire al tecnico varesino anche di introdurre il 4-3-3 (o 4-2-3-1).
