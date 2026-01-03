Finalmente Paratici? La data per liberarsi dal Tottenham si avvicina

Siamo ormai vicini al "fatidico" 5 gennaio, quello che da giorni viene indicato come il giorno del matrimonio ufficiale di Fabio Paratici con laFiorentina. In realtà il dirigente sta già lavorando informalmente per conto del club viola - come dimostra l'operazione Solomon - ma lo sta facendo oltremanica da remoto.
Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, dopo aver messo lo zampino sulla trattativa che ha portato l'attaccante israeliano dal Tottenham alla Fiorentina, Paratici la prossima settimana sarà operativo proprio nel capoluogo toscano. Finalmente "in presenza", dopo i lunghi giorni di attesa per liberarsi dagli Spurs.
