Kean, l’assenza fa rumore. Gazzetta: “Il club lo aspetta. Chance Piccoli”

Moise Kean è un caso, poi rientrato. Ma è un caso. L'attaccante, che era in permesso societario per non specificati problemi familiari, non si è allenato nemmeno ieri al Viola Park nonostante fosse atteso da tecnico e compagni. La situazione non è semplice - scrive La Gazzetta dello Sport - sia perché l'assenza fa rumore sia perché i viola hanno bisogno dei gol della punta, ma la società ha scelto di lasciare al giocatore tutto il tempo necessario.