VN – Kean ancora assente, quando rientra al Viola Park? Il punto

Moise Kean non si è ancora riaggregato alla squadra . L'attaccante è assente da inizio settimana su permesso della Fiorentina , mentre i compagni sono (da ieri) in ritiro al Viola Park per preparare la gara di domenica contro la Cremonese.

Bocche cucite da parte del club che sull'argomento mantiene il massimo riserbo - il dg Ferrari ha evitato di parlarne - ma la speranza era che Kean fosse in campo per l'allenamento di oggi. Invece non è andata così neppure oggi, il rientro a Firenze è atteso adesso per domani. Kean dovrebbe sostenere dunque la seduta di rifinitura verso la partita. Resta da capire se potrà essere in campo (e se Vanoli riterrà di impiegarlo), dall'inizio o a gara in corso, nella fondamentale sfida salvezza con la Cremonese.