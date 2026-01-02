SONDAGGIO VN – Fareste giocare Kean domenica? Maggioranza schiacciante

Sicuramente sappiamo che Moise Kean ha lasciato Firenze da martedì per motivi personali e non è ancora rientrato al Viola Park, dove la squadra è in ritiro. Il Corriere Fiorentino invece scrive che l'attaccante sarebbe partito addirittura lunedì. L'ex Juventus, centravanti principe della rosa viola, dovrebbe essere in città in tempo per scendere in campo, ma con quasi una settimana di allenamento in meno rispetto ai compagni. Per questo vi abbiamo chiesto: lo mandereste in campo domenica contro la Cremonese?
Kean ancora assente dal ritiro viola per motivi personali. I tifosi lo farebbero giocare domenica contro la Cremonese? Risposta netta
Gli esiti netti—
I risultati del sondaggio hanno restituito una maggioranza schiacciante di tifosi viola che non vorrebbero vedere in campo l'ex Juve dal 1'. Tra gli oltre tremila votanti ben il 68% (2200 voti) dice NO: preferirebbe non vederlo nell'undici titolare di Vanoli domenica.
