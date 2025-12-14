7 partite, una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. È questo il bilancio dell’avventura di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina, da Genova fino alla pesantissima sconfitta contro l’Hellas Verona. Numeri che raccontano una squadra ancora ultima in classifica, senza scosse reali e con una situazione sempre più critica.
SONDAGGIO VN – Riflessioni su Vanoli: la Fiorentina deve cambiare ancora?
1-2 in casa contro l'Hellas Verona: voi cosa fareste?
La società ha deciso per ilsilenzio stampa e per il ritiro a oltranza della squadra. Al Viola Park sono ore caldissime: la posizione di Vanoli è più che in bilico. «Non ha portato nulla», ha sentenziato Enzo Bucchioni a Radio Bruno, fotografando il malcontento crescente attorno alla guida tecnica.
Adesso la domanda è inevitabile e divide tifosi e ambiente. Voi cosa fareste: esonero immediato o fiducia sperando in una svolta?
