Sandro Sabatini, noto giornalista, in un video nel suo canale Youtube ha espresso la sua opinione sulle possibilità della Fiorentina di salvarsi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Sabatini sicuro: “Al 90% la Fiorentina retrocede. Cosa dovrà fare Paratici”
news viola
Sabatini sicuro: “Al 90% la Fiorentina retrocede. Cosa dovrà fare Paratici”
Il commento di Sandro Sabatini sulla possibilità di salvezza della Fiorentina
E' durissima, al 90% sarà Serie B. Dipenderà moltissimo dal mercato di Paratici a gennaio. Se Paratici rivoluzionerà la squadra, togliendo i giocatori che creano problemi in spogliatoio o hanno paura, la Fiorentina potrebbe anche ritornare a giocare un girone di ritorno dignitoso. Altrimenti la situazione è veramente complicata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA