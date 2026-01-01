Sabatini sicuro: “Al 90% la Fiorentina retrocede. Cosa dovrà fare Paratici”

Viola News
Il commento di Sandro Sabatini sulla possibilità di salvezza della Fiorentina
Sandro Sabatini, noto giornalista, in un video nel suo canale Youtube ha espresso la sua opinione sulle possibilità della Fiorentina di salvarsi:

E' durissima, al 90% sarà Serie B. Dipenderà moltissimo dal mercato di Paratici a gennaio. Se Paratici rivoluzionerà la squadra, togliendo i giocatori che creano problemi in spogliatoio o hanno paura, la Fiorentina potrebbe anche ritornare a giocare un girone di ritorno dignitoso. Altrimenti la situazione è veramente complicata.

