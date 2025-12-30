Fiorentina-Cremonese, la designazione: scelto l’arbitro della gara

Viola News
Sarà l’arbitro Federico La Penna, della sezione di Roma, a fischiare Fiorentina-Cremonese, in programma domenica alle 15:00
Sarà l’arbitro Federico La Penna, della sezione di Roma 1, a fischiare Fiorentina-Cremonese, in programma domenica alle 15:00. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata di campionato.

A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Bahri e Rossi, con Bonacina nel ruolo di quarto uomo. Al VAR opererà Marini, affiancato dall’assistente VAR Gariglio.

