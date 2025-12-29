La stagione di Moise Kean non ha fin qui brillato come quella dell'anno passato. L'attaccante viola è ancora fermo a quattro reti in campionato, ma le occasioni da gol non sono certo mancate.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Kean solo 4 gol in campionato, ma è sopra Kane e Haaland in una statistica
news viola
Kean solo 4 gol in campionato, ma è sopra Kane e Haaland in una statistica
La classifica in cui Kean è sopra Kane e Haaland
Secondo quanto riportato da Opta, Kean ha tirato in porta 71 volte (più di Kane e Haaland), centrando la rete solo 4 volte. Nei top 5 campionati solo Mbappé ha tirato più volte del giocatore viola: 88 volte con 18 reti realizzate. La scarsa concretizzazione però costa a Kean l'ultimo posto in Europa nel confronto tra gol segnati ed expected goals (-6,00).
© RIPRODUZIONE RISERVATA