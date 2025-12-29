Criscitiello duro: “Se sostituisci Barone con un addetto stampa ti meriti la B”

Mi viene quasi voglia di non aggiungere commenti e limitarmi al voto, riservando solo due righe per rispetto dei tifosi viola. La società appare completamente allo sbando e Commisso continua a rinviare qualsiasi decisione: a questo ritmo la retrocessione in Serie B sembra inevitabile. È incredibile pensare che, a fine 2025, la Fiorentina possa essere considerata la principale candidata alla B. Se poi si sostituisce Barone con un addetto stampa, si finge di esonerare Pradè e si affida il mercato a Goretti, allora sì che la retrocessione sarebbe meritata. Il problema è anche una squadra che non lotta, non mostra attaccamento alla maglia e sembra indifferente. Parte della responsabilità, però, è anche della piazza. Troppe pressioni e aspettative per una squadra che non può competere con le prime cinque-sei della Serie A. Le condizioni non ci sono. Una possibilità di salvezza esiste ancora, ma sarebbe stato necessario cambiare subito il Direttore Sportivo e impostare un mercato di gennaio incisivo, sia in entrata sia in uscita. Questo atteggiamento di attesa finisce per favorire le dirette concorrenti, che possono sperare nella disfatta della Fiorentina.