Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Criscitiello duro: “Se sostituisci Barone con un addetto stampa ti meriti la B”

news viola

Criscitiello duro: “Se sostituisci Barone con un addetto stampa ti meriti la B”

Ferrari
"Una possibilità di salvezza esiste ancora, ma sarebbe stato necessario cambiare subito il Direttore e impostare un mercato di gennaio incisivo, sia in entrata sia in uscita"
Redazione VN

Michele Criscitiello non perde occasione per attaccare la dirigenza della Fiorentina. Il direttore di Sportitalia ha dato come voto al 2025 viola: 0. Ecco il suo commento

Mi viene quasi voglia di non aggiungere commenti e limitarmi al voto, riservando solo due righe per rispetto dei tifosi viola. La società appare completamente allo sbando e Commisso continua a rinviare qualsiasi decisione: a questo ritmo la retrocessione in Serie B sembra inevitabile. È incredibile pensare che, a fine 2025, la Fiorentina possa essere considerata la principale candidata alla B. Se poi si sostituisce Barone con un addetto stampa, si finge di esonerare Pradè e si affida il mercato a Goretti, allora sì che la retrocessione sarebbe meritata. Il problema è anche una squadra che non lotta, non mostra attaccamento alla maglia e sembra indifferente. Parte della responsabilità, però, è anche della piazza. Troppe pressioni e aspettative per una squadra che non può competere con le prime cinque-sei della Serie A. Le condizioni non ci sono. Una possibilità di salvezza esiste ancora, ma sarebbe stato necessario cambiare subito il Direttore Sportivo e impostare un mercato di gennaio incisivo, sia in entrata sia in uscita. Questo atteggiamento di attesa finisce per favorire le dirette concorrenti, che possono sperare nella disfatta della Fiorentina.

Leggi anche
Fiorentina, il programma di oggi
Speciale: “I dirigenti hanno buttato milioni. Ferrari che aspetta a dimettersi?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA