Sentite Criscitiello: “Fiorentina in B? Una legnata se la meriterebbero”

"Stanno facendo talmente tanti errori..."
Nel corso del podcast AuraSport, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato del momento attuale della Fiorentina:

Per la piazza anche io spero che si salvi la Fiorentina, ma stanno facendo talmente tanti errori che si meriterebbero una legnata.

