Nel corso del podcast AuraSport, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato del momento attuale della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sentite Criscitiello: “Fiorentina in B? Una legnata se la meriterebbero”
news viola
Sentite Criscitiello: “Fiorentina in B? Una legnata se la meriterebbero”
"Stanno facendo talmente tanti errori..."
Per la piazza anche io spero che si salvi la Fiorentina, ma stanno facendo talmente tanti errori che si meriterebbero una legnata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA