Nel corso del podcast AuraSport, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del momento attuale della Fiorentina:
Sabatini non ha dubbi: “Se la Fiorentina si salva è un miracolo”
"Fagioli è l'emblema della paura"
Fagioli è l'emblema della paura. Così ci gioca anche il mi' figliolo (sic). Con le qualità che hai, rischia, male che vada perdi lo stesso. Vedo che a dialogare col pubblico sono Dzeko e Vanoli, gli ultimi arrivati, e penso che se la Fiorentina si salva quest'anno è un miracolo. Lo spero eh, ma è surreale.
