Il giornalista Luca Speciale ha commentato sul proprio profilo X la situazione societaria della Fiorentina attaccando duramente i dirigenti viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Speciale: “I dirigenti hanno buttato milioni. Ferrari che aspetta a dimettersi?”
news viola
Speciale: “I dirigenti hanno buttato milioni. Ferrari che aspetta a dimettersi?”
La critica del giornalista Luca Speciale nei confronti dei dirigenti viola
Non hanno mai voluto farsi affiancare da uomini "di calcio" forti e competenti per timore che togliessero loro potere e ne svelassero il bluff. Hanno buttato decine di milioni, tentando spesso la sorte. Uno si è dimesso, l'altro che aspetta?
© RIPRODUZIONE RISERVATA