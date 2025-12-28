Dall’Inghilterra: Tottenham individua il sostituto di Paratici, Fiorentina vicina

Viola News
Il Tottenham ha individuato il successore di Fabio Paratici
Manca sempre meno per vedere Fabio Paratici alla Fiorentina. Come riporta il quotidiano The Athletic, il Tottenham avrebbe già individuato il sostituto per l'ex Juve. Per il ruolo di Head of Football degli Spurs sarebbe in stato avanzato la trattativa con Rafi Moersen, oggi nell’area dirigenziale del Manchester City.

Ancora non c'è niente di ufficiale, ma il dettaglio fa pensare che ad un'accelerazione dei tempi nella risoluzione del contratto tra Paratici e il Tottenham.

