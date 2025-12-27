Cuesta (conf): “L’1 a 0 ci sta stretto. Siamo squadra e l’abbiamo dimostrato”

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, è intervenuto al termine di Parma-Fiorentina in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Ci manca ancora tanta strada per fare meglio, siamo solo all'inizio. Dobbiamo cerchiamo di migliorare in certe situazioni, ma ho visto una squadra competitiva. Ci sono stati tanti momenti durante la partita, siamo stati bravi come no. Adesso dobbiamo consolidare il percorso. Attacco? Dobbiamo sfruttare le occasioni avute, oggi l'1 a 0 stava stretto. Cercati? E' stata importante la sua prestazione, ma come quella di tutti. Sono contento per l'aiuto che ci ha dato chi ha giocato bene in questo periodo. Adesso dobbiamo pensare al Sassuolo e lavorare al meglio.
