Al termine dell'ennesima sconfitta, l'ex attaccante viola Christian Riganò commenta al "Pentasport" di Radio Bruno la prestazione deludente della Fiorentina:
Riganò: “Fiorentina, così non ti salvi. Vedo una squadra tranquilla, non feroce”
Il commento dell'attaccante viola a Radio Bruno
Così non ci si salva, ci vorrebbero prestazioni anche di pancia, invece in campo si vede una squadra che gioca a ritmo compassato, quasi tranquilla, nonostante l'ultimo posto in classifica. Ci vuole ferocia, rabbia agonistica, e invece dopo la vittoria contro l'Udinese che sembrava essere un segnale di risveglio a Parma viene fuori questa prestazione. Kean? Sì è vero in quell'occasione deve darla a Piccoli, non si possono commettere questi errori. Anche lo stesso Piccoli, però, su quel cross perfetto di Gudmundsson non capisco come non sia riuscito a segnare. Vanoli? Non è cambiato niente rispetto alla gestione precedente, la società faccia le sue valutazioni...
