Piccinetti: “Con l’Udinese vista una Fiorentina giusta. Kean e Comuzzo? Dico questo”

Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio del momento della Fiorentina: "Gudmundsson deve fare questo: scambiare, triangolare, calciare in porta, deve fare l’attaccante. Altrimenti che ci sta a fare accanto a Kean? Al netto dell’espulsione di Okoye, domenica abbiamo visto una Fiorentina finalmente con la gamba giusta, con l’atteggiamento giusto, capace di fare una buona prestazione. Kean ha segnato, Comuzzo ha fatto dei lanci di venticinque metri precisi, roba che finora non s’era vista".