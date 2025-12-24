Daniele Garbo ha parlato a Tmw del momento della Fiorentina: "Dopo la sbornia con l'Udinese la Fiorentina deve trovare continuità. Vediamo cosa succede a Parma, perché questa sarà una partita ostica, nonché uno scontro diretto. Se dovesse incagliarsi dovremmo rivedere tutto ciò che si è detto dopo la sfida con l'Udinese".
Garbo: “A Parma partita ostica, ecco cosa succede se la Fiorentina si ferma”
