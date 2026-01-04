Cambio di rotta improvviso in casa Fiorentina. A dispetto delle recenti prese di posizione societarie, il club ha annunciato che a partire proprio dalla vittoria al 92’ contro la Cremonese verrà interrotto il silenzio stampa.
Vittoria e cambio di rotta, fine al silenzio stampa: a breve le dichiarazioni
Vittoria e cambio di rotta, fine al silenzio stampa: a breve le dichiarazioni
Cambio programma della società, fine al silenzio stampa: cosa è cambiato nelle ultime 24ore?
Una decisione che segna un’inversione rispetto alla linea tenuta nelle ultime 24ore e che riapre il dialogo con i media, proprio subito dopo un successo molto sofferto, ma altrettanto pesante per classifica e ambiente. Nei prossimi minuti sono attese dunque le parole di giocatori, Vanoli e (forse) società.
© RIPRODUZIONE RISERVATA