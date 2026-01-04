Un impatto immediato e già decisivo. Manor Solomon ha debuttato con la Fiorentina appena due giorni dopo l’ufficialità del suo arrivo, entrando in campo al 65’ contro la Cremonese sullo 0-0. Vanoli lo ha schierato inizialmente a destra nel 4-3-3, poi spostato a sinistra nel finale, mostrandone subito duttilità e qualità tecniche.
Solomon subito decisivo, come è andato il suo esordio con la Fiorentina?
Il primo segnale arriva con una sponda intelligente per il tiro di Gosens, ma è nel recupero che il suo esordio prende peso specifico: dal suo cross tagliato nasce l’azione che porta al gol vittoria di Kean al 92'. Pochi minuti, ma sufficienti per lasciare il segno e far intravedere perché la Fiorentina abbia puntato (non solo per il ruolo ricoperto) su di lui.
Queste le statistiche registrate dall'esterno israeliano nei suoi primi 24 minuti in maglia viola:
