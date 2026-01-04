Kean segna e Vanoli esulta in faccia al parterre, R.Bruno: “Volate parole pesanti”

Cosa è successo tra il parterre della Tribuna del Franchi e Vanoli in Fiorentina-Cremonese? La ricostruzione di Radio Bruno

Il gol di Moise Kean al 92’, che ha consegnato alla Fiorentina una seconda vittoria in campionato tanto sofferta quanto pesante, ha avuto strascichi anche fuori dal campo. Subito dopo la rete decisiva, infatti, si è consumato un retroscena piuttosto acceso al Franchi.