Kean segna e Vanoli esulta in faccia al parterre, R.Bruno: “Volate parole pesanti”

Il gol di Moise Kean al 92’, che ha consegnato alla Fiorentina una seconda vittoria in campionato tanto sofferta quanto pesante, ha avuto strascichi anche fuori dal campo. Subito dopo la rete decisiva, infatti, si è consumato un retroscena piuttosto acceso al Franchi.
Scaricata tutta la tensione accumulata durante la gara, Paolo Vanoli si sarebbe girato verso il parterre della Tribuna alle spalle della panchina viola, esultando in maniera plateale davanti a quella zona dello stadio. Un gesto che non sarebbe stato casuale. Secondo quanto ricostruito da Radio Bruno, tra l’allenatore e alcuni presenti in tribuna il clima sarebbe stato teso per tutta la durata del match, con scambi di battute tutt’altro che leggere.
Il gol nel finale ha così fatto da detonatore emotivo, trasformando l’esultanza in uno sfogo dopo novanta minuti vissuti tra pressione, nervosismo e contestazioni.
