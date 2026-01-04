Nonostante la classifica, la contestazione e tutto il contorno, il Franchi non manca mai all'appuntamento. Secondo i dati ufficiali, per la sfida contro la Cremonese sono stati emessi 19.827 tagliandi, con un incasso complessivo di € 422.312,00. Una bella risposta del pubblico viola, ancora una volta.
Fiorentina-Cremonese, i numeri del Franchi: quota vicina ai 20.000
Il dato sui biglietti venduti e l'incasso della Fiorentina per la partita al Franchi contro la Cremonese di domenica 4 gennaio 2026, la prima gara dei viola del nuovo anno
