Moise Kean sarà della partita contro la Cremonese? È stato il dubbio della settimana. Per via del suo permesso per motivi familiari che lo ha visto rientrare al Viola Park soltanto ieri per la rifinitura. Il dubbio, dicevamo, si scioglierà con ogni probabilità solo pochi minuti prima del calcio d'inizio.
Kean c’è o no? La Fiorentina non dirama i convocati: si attende la formazione
Moise Kean andrà in tribuna o sarà a disposizione di Vanoli? A meno di due ore dalla partita il mistero è ancora tutto da decifrare
È praticamente impossibile che il classe 2000 possa partire titolare, a fianco di Gudmundsson ci sarà Piccoli. Ad ora però è difficile dire anche si siederà almeno in panchina, a disposizione di Vanoli. La Fiorentina infatti, oltre a confermare la scelta del silenzio stampa, ha deciso di non diramare la lista di convocati. Pertanto per scoprire se l'ex Juve potrà dare il suo contributo in campo, dal 1' o almeno a gara in corso, dovremmo attendere l'annuncio delle formazioni ufficiali.
