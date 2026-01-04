Kean c’è o no? La Fiorentina non dirama i convocati: si attende la formazione

Moise Kean andrà in tribuna o sarà a disposizione di Vanoli? A meno di due ore dalla partita il mistero è ancora tutto da decifrare

Moise Kean sarà della partita contro la Cremonese? È stato il dubbio della settimana . Per via del suo permesso per motivi familiari che lo ha visto rientrare al Viola Park soltanto ieri per la rifinitura . Il dubbio, dicevamo, si scioglierà con ogni probabilità solo pochi minuti prima del calcio d'inizio.

È praticamente impossibile che il classe 2000 possa partire titolare, a fianco di Gudmundsson ci sarà Piccoli. Ad ora però è difficile dire anche si siederà almeno in panchina, a disposizione di Vanoli. La Fiorentina infatti, oltre a confermare la scelta del silenzio stampa, ha deciso di non diramare la lista di convocati. Pertanto per scoprire se l'ex Juve potrà dare il suo contributo in campo, dal 1' o almeno a gara in corso, dovremmo attendere l'annuncio delle formazioni ufficiali.