Fiorentina-Cremonese, formazioni ufficiali: gioca Piccoli, Solomon dalla panchina

Fiorentina e Cremonese si affrontano allo stadio Artemio Franchi per la 18ª giornata di Serie A. Un match che apre ufficialmente il 2026 dei due club. I padroni di casa hanno assoluto bisogno di punti per risalire una classifica deficitaria, mentre la Cremonese di Davide Nicola arriva a Firenze forte di un 2025 sorprendente, chiuso a quota 21 punti e con un rassicurante margine sulla zona salvezza. Andiamo a vedere le scelte dei tecnici per gli undici iniziali, con Solomon che parte dalla panchina e può fare il suo esordio nella ripresa.