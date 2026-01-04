Fiorentina-Cremonese, formazioni ufficiali: gioca Piccoli, Solomon dalla panchina

Fiorentina e Cremonese si affrontano allo stadio Artemio Franchi per la 18ª giornata di Serie A. Un match che apre ufficialmente il 2026 dei due club. I padroni di casa hanno assoluto bisogno di punti per risalire una classifica deficitaria, mentre la Cremonese di Davide Nicola arriva a Firenze forte di un 2025 sorprendente, chiuso a quota 21 punti e con un rassicurante margine sulla zona salvezza. Andiamo a vedere le scelte dei tecnici per gli undici iniziali, con Solomon che parte dalla panchina e può fare il suo esordio nella ripresa.
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Parisi, Fagioli, Mandragora, Ndour; Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Sohm, Nicolussi Caviglia, Marì, Solomon, Kean, Gosens, Kospo, Viti, Fortini, Kouadio, Kouame.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: Silvestri, Sava, Ceccherini, Faye, Zerbin, Bianchetti, Valoti, Floriani Mussolini, Grassi, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Sanabria.
