Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vanoli sceglie Viti al posto di Ranieri

Al Tardini, Parma e Fiorentina si affrontano in un match cruciale per la corsa salvezza di entrambe le squadre. I viola arrivavano in terra emiliana con un solo vero dubbio di formazione: chi al posto dello squalificato Ranieri come terzino sinistro? Alla fine Paolo Vanoli ha optato per Mattia Viti, con Fabiano Parisi confermato nel tridente offensivo insieme a Kean e Gudmundsson. Per il resto quello gigliato è l'undici visto in campo sei giorni fa contro l'Udinese.