Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vanoli sceglie Viti al posto di Ranieri

Al Tardini, Parma e Fiorentina si affrontano in un match cruciale per la corsa salvezza di entrambe le squadre. I viola arrivavano in terra emiliana con un solo vero dubbio di formazione: chi al posto dello squalificato Ranieri come terzino sinistro? Alla fine Paolo Vanoli ha optato per Mattia Viti, con Fabiano Parisi confermato nel tridente offensivo insieme a Kean e Gudmundsson. Per il resto quello gigliato è l'undici visto in campo sei giorni fa contro l'Udinese.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino. A disp. Guaita, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Delprato, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi. All. Cuesta.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Viti; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. A disp. Martinelli, Lezzerini, Fortini, Kospo, Kouadio, Gosens, Nicolussi Caviglia, Sohm, Dzeko, Piccoli, Kouamé. All. Vanoli.
