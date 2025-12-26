Torna Christensen: com’è andato allo Sturm Graz e cosa succede ora

Oliver Christensen fa ritorno alla Fiorentina dopo l'esperienza di sei mesi in prestito allo Sturm Graz, squadra attualmente terza in Bundesliga. Il rientro è dovuto al reintegro in rosa di Daniil Khudiakov, portiere titolare che Christensen ha dovuto sostituire a causa di un infortunio. In Austria il portiere danese ha potuto trovare continuità totalizzando 23 presenze tra campionato, coppa nazionale, preliminari di Champions e girone di Europa League con un complessivo di 30 reti subite e 7 clean sheet. Nel complesso una buona prima parte di stagione c0n i tifosi del club austriaco che hanno apprezzato le sue prestazioni. Anche lo Sturm Graz ha tenuto a ringraziare il portiere viola: "Dedizione, passione e spirito di squadra. Grazie di tutto, Oli Christensen – ti auguriamo il meglio!".