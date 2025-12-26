Oliver Christensen fa ritorno alla Fiorentina dopo l'esperienza di sei mesi in prestito allo Sturm Graz, squadra attualmente terza in Bundesliga. Il rientro è dovuto al reintegro in rosa di Daniil Khudiakov, portiere titolare che Christensen ha dovuto sostituire a causa di un infortunio. In Austria il portiere danese ha potuto trovare continuità totalizzando 23 presenze tra campionato, coppa nazionale, preliminari di Champions e girone di Europa League con un complessivo di 30 reti subite e 7 clean sheet. Nel complesso una buona prima parte di stagione c0n i tifosi del club austriaco che hanno apprezzato le sue prestazioni. Anche lo Sturm Graz ha tenuto a ringraziare il portiere viola: "Dedizione, passione e spirito di squadra. Grazie di tutto, Oli Christensen – ti auguriamo il meglio!".
Torna Christensen: com’è andato allo Sturm Graz e cosa succede ora
Nelle ultime settimane, però, proprio a causa del reinserimento di Khudiakov, Christensen aveva iniziato a giocare con la squadra B. Dal primo gennaio il classe 99 entrerà a far parte della rosa di Paolo Vanoli. Con un solo un posto disponibile per quattro portieri, qualcosa dovrà necessariamente muoversi durante la sessione invernale di mercato.
Si è parlato di un possibile prestito di Tommaso Martinelli che vorrebbe trovare maggiore continuità per il suo percorso di crescita. In Serie B diversi club hanno messo gli occhi su di lui e se dovesse davvero partire Christensen potrebbe rimanere nel ruolo di vice De Gea. Attenzione però alla soluzione esterna: come riportato dalla nostra redazione, la Fiorentina starebbe pensando al portiere del Pescara Sebastiano Desplanches come secondo portiere. In tal caso il danese potrebbe partire nuovamente in prestito. Gli scenari sono molteplici e tutto dipenderà dalla volontà del giovane Martinelli. Una cosa è certa: al suo arrivo Fabio Paratici avrà del lavoro da fare.
