Movimenti in porta: Christensen torna a fine mese, Martinelli va in prestito?

Da qui, può nascere (finalmente) un'opportunità per Tommaso Martinelli: il classe 2006 ha bisogno di giocare e ritrovare confidenza con il ritmo partita. Alla Fiorentina è chiuso dal seppur assai deludente David De Gea e quest'anno ha avuto a disposizione solo una partita, quella di Conference League contro il Mainz, per mettersi in mostra da titolare. Sia Stefano Pioli prima che Paolo Vanoli poi hanno preferito continuare a puntare sempre sul portiere spagnolo, anche in Europa, dove sembrava, invece, che il giovane portiere di Bagno a Ripoli potesse ricavarsi il suo spazio.