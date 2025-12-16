Movimenti in porta: Christensen torna a fine mese, Martinelli va in prestito?

Se nella scorsa stagione, quella della gestione-Palladino, era stato Martinelli a voler rimanere in viola per crescere ed allenarsi con De Gea, quest'anno sembrava essere il momento più giusto per tagliare il cordone ombelicale che lo lega alla maglia viola ed andare a fare esperienza altrove, magari in Serie B. Ed invece anche quest'estate il ragazzo è rimasto piantato al Viola Park, perdendo, in pratica, sei mesi. Adesso serve andare a giocare e prendersi le proprie, legittime, responsabilità.
