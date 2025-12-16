Bazzani: “Così l’Udinese può battere la Fiorentina. Domenica gara della vita”

Viola News
Bazzani su Fiorentina-Udinese
Fabio Bazzani, ex giocatore e commentatore DAZN, ha analizzato Fiorentina-Udinese sulle pagine del "Messaggero Veneto". Un commento anche sull'ex del match Zaniolo:

Zaniolo? Sì, è stato senza dubbio il più bravo. Ha evidenziato una forma fisica e mentale straordinaria. Quello che ha fatto finora non basta, ma se riuscirà a mantenere questa costanza, non vedo altri capaci di giocare spalle alla porta con la sua qualità. Sarà la partita più importante della sua carriera calcistica. Bisognerà approfittare delle debolezze e delle lacune della squadra di Vanoli.

