Bazzani: “Così l’Udinese può battere la Fiorentina. Domenica gara della vita”

Fabio Bazzani, ex giocatore e commentatore DAZN, ha analizzato Fiorentina-Udinese sulle pagine del "Messaggero Veneto". Un commento anche sull'ex del match Zaniolo:
Zaniolo? Sì, è stato senza dubbio il più bravo. Ha evidenziato una forma fisica e mentale straordinaria. Quello che ha fatto finora non basta, ma se riuscirà a mantenere questa costanza, non vedo altri capaci di giocare spalle alla porta con la sua qualità. Sarà la partita più importante della sua carriera calcistica. Bisognerà approfittare delle debolezze e delle lacune della squadra di Vanoli.
