Lancio di petardi al Viola Park dopo Fiorentina-Verona: l’indagine dei carabinieri

La Curva Fiesole, durante Fiorentina-Verona, ha lasciato lo stadio prima della fine del match. Nel post partita c'è stato qualche momento di tensione, senza però nessuno gesto significativo da parte del tifo organizzato. I giocatori, per questione di sicurezza, sono usciti dallo stadio Franchi scortati dalle forze dell'ordine e in dei van separati in gruppi.