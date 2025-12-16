La Curva Fiesole, durante Fiorentina-Verona, ha lasciato lo stadio prima della fine del match. Nel post partita c'è stato qualche momento di tensione, senza però nessuno gesto significativo da parte del tifo organizzato. I giocatori, per questione di sicurezza, sono usciti dallo stadio Franchi scortati dalle forze dell'ordine e in dei van separati in gruppi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Lancio di petardi al Viola Park dopo Fiorentina-Verona: l’indagine dei carabinieri
news viola
Lancio di petardi al Viola Park dopo Fiorentina-Verona: l’indagine dei carabinieri
Gesto riconducibile alla grave situazione sportiva della Fiorentina
Secondo quanto riportato da una nota dei Carabienieri, la sere del 14 e del 15 dicembre, ci sarebbe stata un esplosione di petardi all'interno del centro sportivo della Fiorentina. Nessun danno o ferito, ma comunque un segnale del nervosismo della pizza per la situazione della squadra. Questa la nota:
Nelle sere del 14 e 15 appena passato, in Bagno a Ripoli, c’è stata un’esplosione di petardi nei pressi della rete perimetrale del Viola Park. Nella circostanza, in entrambe le serate, ignoti avevano lanciato all'interno della struttura dei petardi. Nessun ferito. Evento verosimilmente riconducibile ai recenti risultati calcistici conseguiti dalla squadra. Indagini in corso dei Carabinieri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA