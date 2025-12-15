Fischi e lacrime: anche la Curva Fiesole ha perso le speranze

La Curva Fiesole lascia gli spalti vuoti

Redazione VN 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 07:40)

Le sconfitte della Fiorentina si somigliano tutte, ma stavolta a colpire è soprattutto la rassegnazione della tifoseria, un sentimento nuovo e inquietante. In un Franchi ferito dai lavori e diventato terreno di conquista per gli avversari, molti tifosi non trovano neppure più la forza di protestare. I volti inquadrati dalle telecamere raccontano meglio di qualsiasi coro lo stato d’animo del popolo viola: stanchezza, sconforto, persino lacrime. La squadra prova ad avvicinarsi alla curva a fine gara, ma viene respinta da un silenzio surreale, segno di una frattura profonda e di una fiducia ormai quasi esaurita.

Fuori dallo stadio la tensione resta contenuta. Circa trecento tifosi si radunano sotto lo sguardo delle forze dell’ordine, ma non accade nulla di rilevante. La rabbia sembra aver lasciato spazio a una triste consapevolezza: questa Fiorentina è in fondo alla classifica perché non riesce a reagire, né sul campo né mentalmente. Nei commenti che risuonano per le strade del Campo di Marte le responsabilità vengono divise tra allenatore, squadra e società, mentre sui social monta la protesta, amplificata anche da interventi pubblici come quello di Matteo Renzi.

Eppure, durante la partita, il Franchi aveva provato a fare la sua parte. Nonostante la capienza ridotta e una Fiesole incompleta, oltre 21 mila tifosi avevano sostenuto la squadra dall’inizio alla fine, spinti anche dai prezzi popolari. Dopo il pareggio nato dall’autogol di Nunez sembrava quasi che fosse la spinta del pubblico a trascinare il pallone in rete. Proprio per questo il gol del Verona nel recupero è stato un colpo durissimo, capace di spegnere anche l’ultima scintilla di protesta. Lo stadio si svuota in fretta, il Viola Park resta silenzioso: davanti a questa squadra, persino i tifosi più fedeli sembrano aver perso la speranza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.