La giornata al Franchi si era aperta all’insegna dell’ironia, letta dalla curva Fiesole anche attraverso lo storico gemellaggio con i tifosi del Verona. Lo striscione «Chi arriva ultimo paga da bere», esposto prima del fischio d’inizio, era un messaggio dissacrante ma lucidissimo, capace di raccontare con sarcasmo una stagione disastrosa per entrambe le squadre. Un sorriso amaro, l’ultimo, prima che il campo riportasse tutti alla dura realtà.
Dall’ironia alla delusione. E la Curva Fiesole inizia a svuotarsi
Con il passare dei minuti e soprattutto dopo il raddoppio del Verona, l’ironia ha lasciato spazio al gelo. La curva ha iniziato a svuotarsi, mostrando il bianco dei seggiolini lasciati vuoti da chi non sopportava più lo spettacolo offerto dalla Fiorentina. Un gesto silenzioso ma eloquente, che ha segnato il passaggio dalla delusione alla consapevolezza: la stagione viola è ormai precipitata nel baratro.
Da qui nascono interrogativi e dubbi sul futuro, a partire dalla posizione di Paolo Vanoli. Ufficialmente non ci sono riflessioni in corso, ma come già accaduto in passato, è inevitabile che il tecnico sia sotto esame. Tra i tifosi, intanto, le ipotesi si rincorrono: c’è chi invoca un clamoroso ritorno di Pioli, chi pensa a una nuova chance per Galloppa e chi indica Ballardini come possibile soluzione. Segnali di un ambiente confuso e inquieto, specchio fedele di una Fiorentina che ha smarrito se stessa. Lo scrive la Nazione.
