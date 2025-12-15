Dall’ironia alla delusione. E la Curva Fiesole inizia a svuotarsi

Con il passare dei minuti e soprattutto dopo il raddoppio del Verona, l’ironia ha lasciato spazio al gelo. La curva ha iniziato a svuotarsi, mostrando il bianco dei seggiolini lasciati vuoti da chi non sopportava più lo spettacolo offerto dalla Fiorentina . Un gesto silenzioso ma eloquente, che ha segnato il passaggio dalla delusione alla consapevolezza: la stagione viola è ormai precipitata nel baratro.

Da qui nascono interrogativi e dubbi sul futuro, a partire dalla posizione di Paolo Vanoli. Ufficialmente non ci sono riflessioni in corso, ma come già accaduto in passato, è inevitabile che il tecnico sia sotto esame. Tra i tifosi, intanto, le ipotesi si rincorrono: c’è chi invoca un clamoroso ritorno di Pioli, chi pensa a una nuova chance per Galloppa e chi indica Ballardini come possibile soluzione. Segnali di un ambiente confuso e inquieto, specchio fedele di una Fiorentina che ha smarrito se stessa. Lo scrive la Nazione.