Dopo la pesantissima sconfitta contro il Verona, la Fiorentina ha deciso per il ritiro a oltranza fino a data da destinarsi. Una scelta drastica, conseguenza di una situazione ormai fuori controllo: appena sei punti in classifica dopo quindici partite, senza neppure una vittoria. Un bilancio inaccettabile rispetto agli obiettivi dichiarati a inizio stagione, che ha fatto esplodere la protesta della curva Fiesole al termine della gara.
Fiorentina in ritiro, Firenze protesta. E i giocatori vanno al VP scortati
I tifosi hanno contestato duramente la squadra con il coro “fate ridere” e circa trecento persone si sono radunate all’esterno della tribuna del Franchi in attesa dell’uscita dei giocatori. Per prevenire possibili disordini è stato necessario l’intervento di un cordone di polizia in assetto antisommossa. La tensione è rimasta alta, ma non si sono registrati contatti tra tifosi e forze dell’ordine, che hanno comunque monitorato la situazione fino allo scioglimento del presidio.
La squadra ha lasciato lo stadio non con il pullman ufficiale, ma a bordo di alcuni van scortati dalla polizia fino al Viola Park, anch’esso blindato e presidiato. Dal punto di vista dell’ordine pubblico non si sono verificati incidenti, ma il clima resta delicato e la tifoseria organizzata promette nuove iniziative di protesta. Intanto, già da oggi, la Fiorentina riprenderà la preparazione in vista del prossimo impegno: la trasferta di giovedì a Losanna per l’ultima partita del girone di Conference League. Lo scrive Repubblica Firenze.
