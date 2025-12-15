Fiorentina in ritiro, Firenze protesta. E i giocatori vanno al VP scortati

Dopo la pesantissima sconfitta contro il Verona, la Fiorentina ha deciso per il ritiro a oltranza fino a data da destinarsi . Una scelta drastica, conseguenza di una situazione ormai fuori controllo: appena sei punti in classifica dopo quindici partite, senza neppure una vittoria. Un bilancio inaccettabile rispetto agli obiettivi dichiarati a inizio stagione, che ha fatto esplodere la protesta della curva Fiesole al termine della gara.

I tifosi hanno contestato duramente la squadra con il coro “fate ridere” e circa trecento persone si sono radunate all’esterno della tribuna del Franchi in attesa dell’uscita dei giocatori. Per prevenire possibili disordini è stato necessario l’intervento di un cordone di polizia in assetto antisommossa. La tensione è rimasta alta, ma non si sono registrati contatti tra tifosi e forze dell’ordine, che hanno comunque monitorato la situazione fino allo scioglimento del presidio.