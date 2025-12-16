Massimo Mauro, ex giocatore e adesso opinionista, ha commentato la complicata situazione della Fiorentina. Secondo Mauro l'ideale sarebbe richiamare Stefano Pioli:
VIOLA NEWS news viola Massimo Mauro: “Bisogna richiamare Pioli”. E poi attacca il tifo viola
Massimo Mauro: “Bisogna richiamare Pioli”. E poi attacca il tifo viola
"I sostenitori fanno un errore a mettere pressione sull’ambiente, perché così la situazione non fa che peggiorare"
I sostenitori fanno un errore a mettere pressione sull’ambiente, perché così la situazione non fa che peggiorare, e mi stupisce che questo non venga compreso: protestare in questo modo non porta a nulla. C’è anche tanta sfortuna, ed è giusto dirlo, considerando che Kean non riesce a segnare neppure nelle occasioni più semplici, mentre prima bastava che vedesse la porta per fare gol; allo stesso tempo De Gea sta offrendo prestazioni davvero deludenti e non para praticamente nulla. Vanoli è un ottimo allenatore, però lo solleverei dall’incarico per richiamare Pioli, l’unico che a mio avviso può cambiare il corso delle cose, naturalmente con il supporto dei giocatori. Anche per loro non è facile scendere in campo in un ambiente dove si arriva persino a offendere le famiglie, come è successo con Dodò.
