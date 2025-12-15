Viola News
Mutu consiglia la Dinamo: “Prenderei Dzeko, alla Fiorentina sta in panchina”

Il consiglio di Adrian Mutu alla Dinamo Bucarest
Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, in un'intervista ai media rumeni, ha voluto consigliare alla Dinamo Bucarest un giocatore per il mercato di gennaio:

Penso che Blanuta (attaccante trattato dalla Dinamo ndr)sia un buon giocatore, ma non da titolo. Alla Dinamo serve un attaccante di altissimo livello se vuole il campionato. Non credo che Blanuta possa aiutare: finora non ha mai superato i sette gol in una stagione. Alla Dinamo non serve questo tipo di giocatore. Per ora è un attaccante nella media, niente di speciale. In questo senso, per come stanno andando le cose adesso, sarebbe bene che la Dinamo prendesse Džeko, visto che alla Fiorentina lo tengono inutilmente in panchina.

