Christensen torna alla Fiorentina: si chiude l’esperienza allo Sturm Graz

Oliver Christensen conclude il prestito allo Sturm Graz e torna alla Fiorentina dopo 23 presenze e 7 clean sheet

È ufficiale: il prestito di Oliver Christensen allo Sturm Graz si è concluso. A fine mese il portiere danese farà ritorno a Firenze, dopo che la squadra austriaca ha reintegrato in rosa Daniil Khudyakov, che assumerà il ruolo di titolare.