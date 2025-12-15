È ufficiale: il prestito di Oliver Christensen allo Sturm Graz si è concluso. A fine mese il portiere danese farà ritorno a Firenze, dopo che la squadra austriaca ha reintegrato in rosa Daniil Khudyakov, che assumerà il ruolo di titolare.
Christensen torna alla Fiorentina: si chiude l’esperienza allo Sturm Graz
Oliver Christensen conclude il prestito allo Sturm Graz e torna alla Fiorentina dopo 23 presenze e 7 clean sheet
Durante la sua avventura in Austria, Christensen ha totalizzato 23 presenze tra campionato, coppa nazionale, preliminari di Champions League e girone di Europa League, mantenendo 7 clean sheet e subendo 30 gol. Nelle ultime settimane il portiere classe 1999 aveva già iniziato a giocare con la squadra B.
Lo Sturm Graz ha voluto salutare Christensen sui social con un messaggio di ringraziamento: "Dedizione, passione e spirito di squadra. Grazie di tutto, Oli Christensen – ti auguriamo il meglio!"
