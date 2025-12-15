Viola News
Christensen torna alla Fiorentina: si chiude l’esperienza allo Sturm Graz

Oliver Christensen conclude il prestito allo Sturm Graz e torna alla Fiorentina dopo 23 presenze e 7 clean sheet
È ufficiale: il prestito di Oliver Christensen allo Sturm Graz si è concluso. A fine mese il portiere danese farà ritorno a Firenze, dopo che la squadra austriaca ha reintegrato in rosa Daniil Khudyakov, che assumerà il ruolo di titolare.

Durante la sua avventura in Austria, Christensen ha totalizzato 23 presenze tra campionato, coppa nazionale, preliminari di Champions League e girone di Europa League, mantenendo 7 clean sheet e subendo 30 gol. Nelle ultime settimane il portiere classe 1999 aveva già iniziato a giocare con la squadra B.

Lo Sturm Graz ha voluto salutare Christensen sui social con un messaggio di ringraziamento: "Dedizione, passione e spirito di squadra. Grazie di tutto, Oli Christensen – ti auguriamo il meglio!"

