Zazzaroni: “La squadra purtroppo si impegna. Kean può fare 15 gol se in condizione”

"Non si stanno impegnando” questa è la cazzata del secolo. Questa società è disorientata: la morte di Barone, il presidente non sta bene ed è in America, le dimissioni di Pradé per la sua incolumità. A Firenze non sono violenti, ma Pradé temeva quel quindicenne/ventenne che vuole fare il fenomeno per strada. Non poteva uscire di casa. Comunque la squadra purtroppo si impegna, male, non corre. C’è anche qualcosa di tecnico che non funzione. E la società non è in grado di prendere una decisione seria. Vanoli sembrava l’unica soluzione, ma non ha cambiato nulla. La Fiorentina deve trovare equilibrio che non può avere con una società del genere. C’è tossicità nella squadra. Mercato? Chi viene ora a Firenze? Kean da qui alla fine se lo mettono in condizione fa 15 gol.