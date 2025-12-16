Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Nazione: “In caso di chiamata, Pioli non può dire di no alla Fiorentina”

La Nazione

Sentite Nazione: “In caso di chiamata, Pioli non può dire di no alla Fiorentina”

Pioli e Vanoli
La Nazione su Pioli e su tutti i possibili sostituiti di Paolo Vanoli
Redazione VN

La Fiorentina è immersa in una crisi profonda, con il rischio retrocessione sempre più concreto. Dopo la sconfitta con il Verona si è aperta una fase di “riflessioni in corso”, che nel linguaggio calcistico indica la necessità di intervenire in modo deciso per chiudere e resettare un periodo negativo. È iniziato così un confronto continuo tra il dg Ferrari, il ds Goretti e la proprietà negli Stati Uniti, con Rocco Commisso coinvolto direttamente nelle valutazioni strategiche.

Sul tavolo ci sono diverse ipotesi: il futuro di Vanoli e l’eventuale inserimento di un nuovo dirigente sportivo capace di guidare un difficilissimo progetto salvezza, paragonato a una scalata del K2. Al netto dell’impegno di Conference League, il club sta di fatto preparando una nuova trasformazione, che diventerebbe una vera rivoluzione solo in caso di addio a Vanoli. Al momento, però, l’esonero non appare imminente: l’allenatore continua a lavorare con la squadra ed è partito con il gruppo per Losanna.

Resta il fatto che la scossa attesa dopo l’addio a Pioli non si è vista: problemi tecnici, psicologici e di risultati sono rimasti invariati. Da qui il proliferare di voci sui possibili sostituti, con Ballardini e Gautieri avvistati in tribuna e il nome di Beppe Iachini che circola con forza, profilo esperto di salvezze e molto apprezzato da Commisso. Detto che Pioli è legato alla Fiorentina da un accordo milionario e che se il club dovesse richiamarlo non potrà rifiutarsi (salvo dimissioni e quindi perdita del maxi-ingaggio). Sullo sfondo anche l’ipotesi Galloppa dalla Primavera, mentre cresce l’attenzione sulla possibile nomina di un nuovo dirigente come tassello chiave per uscire dalla crisi. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Gazzetta: “Sabatini potrebbe accettare la Fiorentina. Vanoli? O vince o se ne va”
Nazione: “La maglia arancione non ha reso giustizia alla storia della Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA