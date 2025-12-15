Nazione: “La maglia arancione non ha reso giustizia alla storia della Fiorentina”

In una serata disastrosa per la storia della Fiorentina, la Nazione attacca la scelta del club di scegliere la maglietta arancione. Una decisione che non ha reso giustizia alla storia della squadra di Firenze:
La Nazione contro la maglia arancione della Fiorentina
Facce rosse dalla vergogna. Maglia arancione che non ha reso giustizia alla storia della Fiorentina, almeno per quel che riguarda le sue gare interne. Sulle tribune del Franchi e anche sui social in tanti hanno segnalato come la scelta cromatica di giocare con una maglia diversa da quella viola non sia stata particolarmente azzeccata, per usare un eufemismo. Nel momento più triste della sua storia recente la Fiorentina non ha giocato con la maglia viola, ma con un completo giallo/arancione che ricordava vagamente la Pistoiese. Chiaramente il club viola ha dovuto rispettare una serie di accordi commerciali con lo sponsor tecnico, che ha prodotto l'ultima maglia (quella indossata ieri) del matrimonio con la Fiorentina. Dalla prossima stagione sarà addio, con il ritorno di Joma ormai dato per certo. Ma la tempistica sicuramente non è stata il massimo. La Fiorentina è affondata con una maglietta addosso che non rappresenta né la propria storia e nemmeno quella di Firenze. Giornata da dimenticare anche per questo. Mettiamola così. Se si cercava una maglia da gioco che portasse fortuna di sicuro non la si è trovata. Anche se questo attualmente è l'ultimo dei problemi.
