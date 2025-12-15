Ferrara: “Povera Fiorentina, come ti hanno ridotta. Soluzione? Cessione del club”

Benedetto Ferrara giudica e analizza quanto successo ieri al Franchi. La Fiorentina perde ancora ed è ultimissima in classifica. La sua analisi sulle pagine della Nazione:
Parole del direttore generale soffiate con orgoglio una decina di giorni fa: "C'è una bella atmosfera al Viola Park". Vero. Anche nella sala da ballo del Titanic si racconta che l'orchestra continuasse a suonare mentre la nave stava per andare a picco. Povera Fiorentina, come ti hanno ridotta: sei pareggi e nove sconfitte in quindici partite. La paura viene inghiottita da un silenzio inquietante. Nessuno ha fatto niente. Nessuno ha idea di cosa fare. E anche Vanoli si è perso. Ma questo è un dettaglio che pesa all'interno di un mondo sbagliato che pesa cento volte di più. Un mondo fatato sistemato nella reggia di Bagno a Ripoli. Cerchiamo possibili soluzioni. Nell'ordine: un dirigente autorevole di esperienza. Nel caso un allenatore specializzato in miracoli. Una mini rivoluzione al mercato di gennaio. Sempre che si siano accorti di quello che sta accadendo. Infine: eventuale cessione della società. In sintesi: iniziare a fare calcio sul serio.
